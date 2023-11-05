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        Denizlispor - Menemen Futbol Kulübü: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:26
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        Denizlispor - Menemen Futbol Kulübü: 1-2
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        STAT:DenizliAtatürk

        HAKEMLER: Tarık Güldal, Sezgin Şahbaz, Niyazi Atakan Ataseven

        DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger - Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan, Samet Emre (Dk. 63 Muhammet Eren), Bekir Turaç, Oktay, Gökhan Süzen, Mustafa Kaçan, Emre Furtuna (Dk. 63 Mehmet Ali), Emre Burgaz (Dk. 81 Deniz Kodal)

        MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Oğuz - Muhammet Emir (Dk. 46 Özkan), Onur, Feyyaz (Dk. 34 Abdülkadir Öksüz), Mertcan, Kemal, Sedat (Dk. 87 Orhan), Recep (Dk. 87 Emre Keskin), Hıfsullah, Mehmet Alp, Samed Ali (Dk. 46 Erhan)

        GOLLER: Dk. 4 Bekir Turaç (Denizlispor), Dk. 25 Kemal, Dk. 90 Orhan (Menemen FK)

        SARI KART: Bekir Turaç (Denizlispor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Denizlispor, Ege derbisinde evinde ağırladığı Menemen Futbol Kulübü´ne 2-1 yenildi. Maçın ilk yarısında 4´üncü dakikada Bekir Turaç´ın attığı golle ev sahibi Denizlispor öne geçti. Menemen Futbol Kulübü oyuncusu Kemal´in 25´inci dakikada attığı golle maça eşitlik geldi. 90´ıncı dakikada Orhan´ın attığı golle Menemen FK maçı 2-1 kazandı. Grupta üst üste 4'üncü yenilgisini alan Denizlispor 11 puanda kalırken, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk lig maçında 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen 15 puana ulaştı. Yılmaz Vural bu karşılaşmayla eski takımlarından Denizlispor ve eski oyuncusu olan yeşil-siyahlıların çalıştırıcısı Bülent Ertuğrul'a rakip oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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