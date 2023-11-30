Evinde çıkan kavgada bıçaklanan Afgan, hayatını kaybetti

DENİZLİ'de,evinde çıkan kavgada arkadaşının bıçakladığı Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri (24), yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri ile evine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Amiri, yaralı halde sokağa çıkıp yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Amiri'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.