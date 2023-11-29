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        Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:02
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        Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen eski öğretmen G.Y'nin (43), Pamukkale'ye bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.

        Yapılan aramada G.Y, evde gizlendiği çocuk ranzasının altındaki bölümde yakalandı.

        G.Y. işlemin ardından cezaevine sevk edildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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