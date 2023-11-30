Sevgilisini asit dökerek öldürüp, arkadaşını yaralayan sanığa 19 yıl hapis istemi DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde, otel odasında tartıştığı Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojıda Kalandorova'nın (27) üzerine asit dökerek ölümüne neden olan, onun kız arkadaşı Kırgızistan uyruklu Sarvınaz Kharullaeva'yı (23) da yaralayan tutuklu Özgür Günden (45) hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralama'dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde, otel odasında tartıştığı Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojıda Kalandorova'nın (27) üzerine asit dökerek ölümüne neden olan, onun kız arkadaşı Kırgızistan uyruklu Sarvınaz Kharullaeva'yı (23) da yaralayan tutuklu Özgür Günden (45) hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralama'dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 9 Mayıs 2022'de Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandorova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. Günden ile sevgilisi Kalandorova arasında telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kalandorova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü. Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandorova'nın üzerine döktü. Bu sırada balkonda olan ve çığlıkları duyup, odaya giren kız arkadaşı Khaırullaeva da asitten yaralandı. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden de yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden kaçtı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalandorova ve Khaırullaeva ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandorova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

38 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Günden'in Aydın'da yakalayıp, gözaltına aldı. Günden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kalandorova ise olaydan 38 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside Kalondorova'nın ölüm nedeni kimyasal madde yanığı ve gelişen komplikasyonlar olarak belirlendi. 'İDDİANAME HAZIRLANDI'

Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan ve onun arkadaşını da yaralayan tutuklu Özgür Günden hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür Günden hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralama'dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Kalandorova'nın şüpheliye hakaret ettiği, elinden telefonu zorla aldığı bu sırada öfkelenen Özgür Günden'in ise asidi genç kadının başından aşağı döktüğü yer aldı. Olay sırasında balkonda sigara içen Kharullaeva ise ifadesinde arkadaşının yardım çığlığı üzerine odaya girdiğini söylediği, o sırada şüphelinin genç kadının başından aşağı asidi döktüğünü gördüğünü ve bu sırada kendisine de asit sıçradığını söylediği ifadesi iddianamede yer aldı. Boğuşma sırasında üzerine asit sıçrayan Günden'in de yaralandığı, kolları, omzu ve gözünde yanık oluşması nedeniyle yüzünü bir bezle örterek otelden koşarak uzaklaştığı, bu durumun güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığına iddianamede yer verildi.

Olaydan bir gün sonra Nazilli'de yakalanan Günden'in jandarmadaki ifadesi de iddianamede yer buldu. Günden'in Kalandorava'nın kendisine saldırdığını, bu sırada kendini kaybedip, asidi Kalandorava'nın üzerine savurduğunu söylediği öğrenildi.