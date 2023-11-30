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        Denizlispor'da Bizati takımına inanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:40
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        Denizlispor'da Bizati takımına inanıyor
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak Düzcespor'a yenilerek düşme potasında kalan Denizlispor'da ilk maçına çıkan teknik direktör Özcan Bizati takımına güvendiğini söyledi. Düzcespor maçı sonrası futbolcularına izin vermeyen deneyimli teknik adam, "İstediğim Denizlispor, Düzcespor karşısında son 20-30 dakikada oynadığımız gibi olacak. O oyunu oynayacak karakterler futbolcularım var. Genç bir takımız dolayısıyla tecrübe eksiliğimiz bulunuyor. Hücumda üretkenlikle ilgili antrenmanlara başladık. Daha çok gol atmalıyız. Ofans işini hemen çözmeliyiz" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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