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        Merkezefendi fırsat tepti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:48
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        Merkezefendi fırsat tepti
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından evinde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a 78-64 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket düşme hattından kurtulamadı. Kendisi gibi toplam 3 galibiyeti bulunan Çağdaş Bodrum'un mağlup olduğu haftayı değerlendiremeyen Denizli temsilcisi, 5 galibiyete ulaşan Büyükçekmece'nin de 2 galibiyet gerisine düştü. 

        Önemli bir maçı kendi sahalarında kaybettiklerini söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, "Özellikle evimizde daha sert, daha agresif oynamamız lazım ama maçta enerji seviyemizi istediğimiz noktaya getiremedik. Rakip özellikle uzun oyuncu eksikliğimizden iyi faydalandı" dedi. Merkezefendi'de Anadolu Efes'e giden pivot Daniel Oturu'nun yerine alınan yeni transfer Moses Wright maçta kadroda yer almamıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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