Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 107-94

SALON:Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 27, Wright 34, Bleijenbergh 8, Çağatay Özkan, Ragıp Berke 3, Muhaymin Mustafa, Hudson 22, Ömer Yasir 2, Berke Aygündüz 5, Pecarski 6

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 13, Hilliard 12, Martin 9, Vitto Brown 19, Carey 20, McCollum 13, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı, Mert Celep

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 47-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-71

Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, üst üste 8 galibiyetin ardından düşme hattından kurtulmayan çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket'e Ege derbisinde mağlup oldu: 107-94. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılamanın ilk periyodunu 9 sayı farkla 26-17 Karşıyaka önde geçti. İkinci periyot 51-47 yine yeşil-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü periyotta 31 sayı bulup rakibine 20 sayı şansı tanıyan Denizli temsilcisi Merkezefendi 78-71 öne geçti. Son periyotta farkı 12 sayıya kadar taşıyan ev sahibi 100 sayıyı aşarak salondan 107-94 galip ayrıldı. Hafta içi yıldızı Lomazs'ı Virtus Bologna'ya kaptıran Merkezefendi'de Wright 34, Mason 27, Hudson 22 sayıyla müthiş performans sergiledi. Bu skorla Karşıyaka 10 galibiyette kalırken, yılın son sınavında kritik galibiyet elde eden Merkezefendi 4'üncü kez parkeden galip ayrıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,