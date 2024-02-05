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        Eşcinsel ilişki vaadiyle gaspa 2 tutuklama

        DENİZLİ'de internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği, farklı tarihlerde eşcinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı sıkarak cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:00
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        Eşcinsel ilişki vaadiyle gaspa 2 tutuklama
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        DENİZLİ'de internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği, farklı tarihlerde eşcinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı sıkarak cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında 4 kişinin gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.A. (24) ile Z.A. (17) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün Merkezefendi ilçesinde 2 şüpheliyi yakaladı. 2 erkek şüphelinin, internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği cinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı ile etkisiz hale getirerek, cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbedip, kaçtıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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