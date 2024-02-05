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        Paylaşım yaptığı yaylada kullandığı ATV ile uçurama yuvarlanıp öldü (2)- Yeniden

        DENİZLİ'de Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan Okan Meydan (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:30
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        Paylaşım yaptığı yaylada kullandığı ATV ile uçurama yuvarlanıp öldü (2)- Yeniden
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        DENİZLİ'de Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan Okan Meydan (30), hayatını kaybetti.

        Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı. Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayladan inişte ATV'nin kontrolünü kaybeden Meydan'ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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