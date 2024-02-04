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        Cumhur İttifakı'nın Denizli'deki ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

        Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'nin 19 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:34 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:34
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        Cumhur İttifakı'nın Denizli'deki ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
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        Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'nin 19 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

        Cumhur İttifakı Denizli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Elitaş, toplantıda yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak seçime kısa bir süre kala yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getirdi.

        Denizli'nin, AK Parti'nin belediyecilik vizyonuna örnek olduğunu anlatan Elitaş, "Denizli, AK Parti iktidarıyla birlikte hem belediyecilik çerçevesinde hem de AK Parti'nin Türkiye'de yeni ortaya koyduğu ekonomik vizyon münasebetiyle Türkiye'de 20 yılda en hızlı gelişen illerimizden biri haline geldi. Bu, merkezi idarenin ortaya koyduğu kurallara yerel yöneticilerle birlikte yerel aktörlerin en iyi şekilde uyum sağlamasından kaynaklanan bir iştir." dedi.

        Zeybekci ise "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, her ilinde, ilçesinde, köyünde, mezrasında olduğu gibi bugün bu ülkede, siyaseten hizmet etme yarışında her sokağında, her iş yerinde, her hanında, her sanayi sitesinde başı dik, alnı açık şöyle alımlı çalımlı gerine gerine yürüyecek bir parti varsa o da AK Parti ve AK Parti'lilerdir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından açıklanan AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:

        Merkezefendi: Ekrem Başer

        Pamukkale: Halil Pekdemir

        Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

        Çivril: Gürcan Güven

        Baklan: Yusuf Gülsever

        Bozkurt: Akif Bayar

        Çameli: Cengiz Arslan

        Çardak: Hüsnü Yılmaz

        Tavas: Hüseyin İnamlık

        Kale: Mehmet Salih Sağınç

        Beyağaç Mustafa Akçay

        Güney: Halil Ayhan

        Acıpayam: Fikret Gümüş

        Babadağ: Murat Kumral

        Bekilli: Mustafa Çoban

        Milliyetçi Hareket Partisi’nin 4 ilçede belediye başkan adayı ise şu şekilde açıklandı:

        Çal: Fethi Akcan

        Honaz: Ali Semerci

        Buldan: Mesut Sarıbaloğlu

        Serinhisar: Cemal Kobaş

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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