Denizli'de uçuruma yuvarlanan ATV'nin sürücüsü öldü

Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

Bir süre sonra şehir merkezine dönen arkadaşları, Meydan'ın dönmemesi üzerine onu aramaya başladı. Meydan'ın uçurumdan yuvarlandığını gören arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi.

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