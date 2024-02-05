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        Denizli'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:14 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:14
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        Denizli'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yasin Karaobalı (30), 23 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

        Karaobalı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        ​​​​​​​Lise 1. Caddesi'nde 14 Ocak'ta çıkan kavgada B.K, Karaobalı'yı bıçakla yaralamış, yaralı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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