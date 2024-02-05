Denizli'deki bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yasin Karaobalı (30), 23 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.
Karaobalı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Lise 1. Caddesi'nde 14 Ocak'ta çıkan kavgada B.K, Karaobalı'yı bıçakla yaralamış, yaralı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
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