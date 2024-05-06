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        Evinde 1152 parça tarihi eserle yakalandı

        DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, jandarma operasyonunda, çoğu sikke olan 1152 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:40
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        Evinde 1152 parça tarihi eserle yakalandı
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        DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, jandarma operasyonunda, çoğu sikke olan 1152 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçede bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Beyağaç ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Helenistik döneme ait 1080 bronz sikke, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 1152 parça tarihi eser, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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