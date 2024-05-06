Evinde 1152 parça tarihi eserle yakalandı
DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, jandarma operasyonunda, çoğu sikke olan 1152 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, jandarma operasyonunda, çoğu sikke olan 1152 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçede bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Beyağaç ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Helenistik döneme ait 1080 bronz sikke, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 1152 parça tarihi eser, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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