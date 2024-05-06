Denizli'de üniversite öğrencilerinden İsrail'e tepki yürüyüşü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüş yaparak protesto etti.

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı'nın (ÜNİAK) organizasyonunda üniversite girişinde toplandı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer de eyleme katıldı. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayraklarıyla katılan öğrenciler, 'Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli', 'Çocuklardan ve adaletten tarafız' ve 'Filistin'de katilin parmak izi İsrail' yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler, sloganlar atarak kampüs içindeki kütüphaneye kadar yürüdü.