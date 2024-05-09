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        Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist ölü bulundu (3)

        CENAZESİÜLKESİNE GÖNDERİLECEKDenizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından bulunan cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:55
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        Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist ölü bulundu (3)
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        CENAZESİÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

        Denizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından bulunan cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Latacz'ın yanında taşıdığı özel eşyalarının bulunduğu çantası da jandarma ekipleri tarafından yakınlarına teslim edilmek üzere götürüldü. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, tek başına doğa yürüyüşlerine gitmeyi sevdiği öğrenilen Latacz'ın düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Latacz'ın cenazesinin adli işlemlerin ardından ülkesi Polonya'ya gönderileceği bildirildi.

        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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