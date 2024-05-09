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        Pamukkale'ye gelen bir turist kayboldu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesine gezi için gelen ve kaybolan Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:14
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        Pamukkale'ye gelen bir turist kayboldu
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesine gezi için gelen ve kaybolan Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı.

        Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün gezi için bir tur şirketiyle gelen Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz kayboldu.

        İhbar üzerine jandarma ve bölgedeki güvenlik görevlileri Hierapolis Antik Kenti ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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