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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş ile sözleşme yeniledi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:44
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş ile sözleşme yeniledi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza törenine, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ile Zafer Aktaş katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Deveciler, Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

        Aktaş'tan memnun olduklarını vurgulayan Deveciler, "Takımımızın inşası ve başarıların süreklilik kazanması için hedeflerimiz var. Bu noktada hamlelerimiz olacak. Zafer Aktaş hocamızla bunları hayata geçireceğiz. Umarım uzun yıllar çok daha başarılı ve heyecanlı, keyifli zamanlar geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Zafer Aktaş ise Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım oluşturmak istediklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Veli Deveciler ile Zafer Aktaş, sözleşmeye imza attı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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