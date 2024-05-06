Denizli Sanayi Odası, Türkiye'nin en mutlu iş yerleri arasında yer aldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Happy Place to Work tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" araştırmasında, DSO'nun Türkiye'nin en mutlu 50 iş yeri arasında olduğunu söyledi.

DSO binasında basın toplantısı düzenleyen Kasapoğlu, listeye ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun girdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Kasapoğlu, DSO olarak güçlü bir meslek örgütü olduklarını ifade ederek, "Sanayicinin, reel sektörün yaşadığı onlarca problemi Ankara'ya aktarmak, bunlara çözüm yolu bulmak ve sanayicimiz için projeler geliştiriyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Odamızda 30 kişilik ekibimizle Denizli sanayisine hizmet etmek için çalışıyoruz. Üreteceğimiz hizmetin kalitesi çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri hizmet kalitemizi arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. TOBB bünyesinde akreditemizi arttırmak için stratejiler geliştiriyoruz. Sanayiciye hizmet verebilmenin yolu burada, çalışma ortamında mutlu bir atmosfer yaratmaktan geçiyor. Bizler burada motivasyonumuzu sağlarsak sanayiciye daha iyi hizmet verebiliriz diye düşünüyoruz. Bu listeye girmek DSO'nun sanayiciye vereceği hizmet kalitesi açısından da önemlidir. Bu başarıyı sağlayan çalışma arkadaşlarımın hepsini kutluyorum." diye konuştu.