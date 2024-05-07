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        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:39
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        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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