Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile toplam 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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