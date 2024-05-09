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        Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist aranıyor

        DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne dün turla gezmek için gelen ve kaybolan 75 yaşındaki Maria Latacz'i ikinci günde arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:55
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        Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist aranıyor
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        DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne dün turla gezmek için gelen ve kaybolan 75 yaşındaki Maria Latacz’i ikinci günde arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, dün Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne bir tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu. Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz'ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği otobüsteki turistler Antalya'ya gönderildi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Latacz'in en son Antik Tiyatro çevresinde görüldüğü tespit edildi. Latacz için dün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale bölgesinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Komandolarda bölgeye sevk edildi. Diğer arama kurtarma ekipleri de bölgeye gidip, arama çalışmalarına katılacak.

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