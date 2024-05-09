Denizli'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Zekeriya Akhan (21) idaresindeki 34 VG 8057 plakalı motosiklet, Acıpayam Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden V.Ç. yönetimindeki 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü Akhan ile arkasında bulunan Rahman Çabuk yaralandı.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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