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        Denizli'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:00
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        Denizli'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Zekeriya Akhan (21) idaresindeki 34 VG 8057 plakalı motosiklet, Acıpayam Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden V.Ç. yönetimindeki 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü Akhan ile arkasında bulunan Rahman Çabuk yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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