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        Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist ölü bulundu (2)

        DEREYATAĞINA DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYORDenizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:35
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        Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist ölü bulundu (2)
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        DEREYATAĞINA DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Denizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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