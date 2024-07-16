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        Denizlispor'da formalar tanıtıldı

        İlk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da yeni sezon formaları görücüye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:50
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        Denizlispor'da formalar tanıtıldı
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        İlk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da yeni sezon formaları görücüye çıktı. Kentten bir firmaya hazırlatılan formalarda çubuklu formanın Denizlispor'un birlik ve beraberliğini, beyaz formanın takımın zarafetini ve saflığını simgelediği, siyah formanın ise kulübün asaleti ve gücüne vurgu yaptığı açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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