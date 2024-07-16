Denizlispor'da formalar tanıtıldı

İlk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da yeni sezon formaları görücüye çıktı. Kentten bir firmaya hazırlatılan formalarda çubuklu formanın Denizlispor'un birlik ve beraberliğini, beyaz formanın takımın zarafetini ve saflığını simgelediği, siyah formanın ise kulübün asaleti ve gücüne vurgu yaptığı açıklandı.