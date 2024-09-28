Merkezefendi'ye yeni guard

BASKETBOL Süper Ligi’nde sezon öncesi iki yeni yabancısıyla yollarını ayıran Merkezefendi Belediyesi Basket, oyun kurucu pozisyonu için Sharife Cooper’u kadrosuna kattı. 23 yaşında, 1.83 boyunda olan Cooper, NCAA’de ilk sezonunda 20,2 sayı 8,1 asistle oynadı. Cooper, erken profesyonel olmak istediği için NBA draftIalarına girdi ve 2. tur 48. sıradan Atlanta Hawks tarafından draft edildi. 2021-22’de Atlanta Hawks formasıyla 13 maça çıkan Cooper 3 dakika ortalama süre aldı. Geçtiğimiz sezona NBA G-League’de Cleveland Charge takımında başlayan Cooper, 45 maçta 18,7 sayı 7,2 asistle oynadı, Nisan ayında Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards’a transfer oldu.