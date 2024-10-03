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        Merkezefendi Basket ilk maçta

        BASKETBOLSüper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirecek Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligin açılış maçında yarın Mersin Spor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:01
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        Merkezefendi Basket ilk maçta
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirecek Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligin açılış maçında yarın Mersin Spor'u konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Play-off ve Avrupa iddiasıyla başladığı sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Merkezefendi, geçen hafta yeni yabancılarından Noah Thomson ve Javon Franklin ile yollarını ayırıp, Tyler Cook ile Sharife Cooper’u transfer etmişti. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Mersin temsilcisi ise ilk sınavına Denizli'de çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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