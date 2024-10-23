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        Ağabeyi ile babasını öldürüp, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde ağabeyi Muhammet Pekdemir (30) ile babası Süleyman Pekdemir'i (56) öldürdükten 1 gün sonra evi ateşe verip, kaçan Kadir Pekdemir (28), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:50
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        Ağabeyi ile babasını öldürüp, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde ağabeyi Muhammet Pekdemir (30) ile babası Süleyman Pekdemir'i (56) öldürdükten 1 gün sonra evi ateşe verip, kaçan Kadir Pekdemir (28), tutuklandı.

        Tavas'ın kırsal Aydoğdu Mahallesi'ndeki Süleyman Pekdemir'e ait tek katlı müstakil evden önceki gün saat 20.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün evi sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. İçeri giren itfaiye ekibi, Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir'in yanmış cesetlerini buldu. Jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Jandarma, Kadir Pekdemir'in önceki gün ağabeyi ile babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü, geceyi cesetlerin başında geçirdiğini, dün akşam da evi ateşe verip, motosikletle Kızılca Mahallesi'ne giderek bir kahvehanede çay içtikten sonra Tavas ilçesine geçtiğini belirledi. Jandarma, Kadir Pekdemir'i yakalayıp, gözaltına aldı.

        'BAŞLARINDA ÖLMELERİNİ BEKLEDİM'

        Kadir Pekdemir'in ilk ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olumsuz yanıt alınca da evi kundaklayıp, kaçtığını söyledi. Daha sonra çapraz sorguya alınan Pekdemir, geçen pazar günü yanındaki av tüfeğiyle eve gittiğini belirtti, "Yukarıdan havadan talimat geldi. Eve gitmeden önce tüfeğin tutukluk yapıp, yapmadığını kontrol ettim. Daha sonra tüfekle babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Pazartesi günü akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım" dedi. Jandarmadaki işlemlerini ardından bugün adliyeye sevk edilen Kadir Pekdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir'in dün yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, Aydoğdu Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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