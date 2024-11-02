Merkezefendi ilk galibiyetinin peşinde

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon ilk 4 haftada 0 çekerek ligin dibine demir atan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Büyükçekmece önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Büyükçekmece ise ligde bu sezon 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

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