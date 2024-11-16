Merkezefendi'nin konuğu Bursaspor

BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Yalovaspor Basketbol'a 90-76 mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 6 müsabakada 1 galibiyet alabilen Denizli temsilcisi 13'üncü sırada yer alırken, 3 galibiyeti bulunan Bursa ekibi ise 11'inci basamakta yer buldu. Merkezefendi Belediyesi Basket, seyircisi önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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