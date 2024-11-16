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        Merkezefendi'nin konuğu Bursaspor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Yalovaspor Basketbol'a 90-76 mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 16.11.2024 - 09:50
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        Merkezefendi'nin konuğu Bursaspor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Yalovaspor Basketbol'a 90-76 mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 6 müsabakada 1 galibiyet alabilen Denizli temsilcisi 13'üncü sırada yer alırken, 3 galibiyeti bulunan Bursa ekibi ise 11'inci basamakta yer buldu. Merkezefendi Belediyesi Basket, seyircisi önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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