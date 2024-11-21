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        Denizlispor'dan aidat çağrısı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan ve maddi olarak zor günler geçiren Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, kongre üyelerinin aidatlarını yatırmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:29
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        Denizlispor'dan aidat çağrısı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan ve maddi olarak zor günler geçiren Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, kongre üyelerinin aidatlarını yatırmasını istedi. 4 Aralık'ta olağanüstü genel kurula gideceklerini hatırlatan Yıldırım, "Yaptığımız çağrı sonrası 3 gün içinde sadece 1 kişinin aidat borcunu ödedi. Borcunu ödemeyenler genel kurulda oy kullanamayacak. İyi günde üye olmak için yarışanlar, kötü günde takımın yanında olmadığı gibi, yıllık 1966 lira olan aidat borçlarının da üstüne yatıyor. Borcunu ödemeyenler beni kızdırmasın, bir dahaki sefere o kişilerin fotoğraflarını yayınlarım. Herkes elini taşın altına sokacak" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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