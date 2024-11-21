Denizlispor'dan aidat çağrısı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan ve maddi olarak zor günler geçiren Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, kongre üyelerinin aidatlarını yatırmasını istedi. 4 Aralık'ta olağanüstü genel kurula gideceklerini hatırlatan Yıldırım, "Yaptığımız çağrı sonrası 3 gün içinde sadece 1 kişinin aidat borcunu ödedi. Borcunu ödemeyenler genel kurulda oy kullanamayacak. İyi günde üye olmak için yarışanlar, kötü günde takımın yanında olmadığı gibi, yıllık 1966 lira olan aidat borçlarının da üstüne yatıyor. Borcunu ödemeyenler beni kızdırmasın, bir dahaki sefere o kişilerin fotoğraflarını yayınlarım. Herkes elini taşın altına sokacak" ifadelerini kullandı.