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        Lise öğrencilerinden TBMM simülasyonu

        DENİZLİ'dedemokrasi kültürünün geliştirilmesi ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) simülasyonu etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:00
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        Lise öğrencilerinden TBMM simülasyonu
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        DENİZLİ'dedemokrasi kültürünün geliştirilmesi ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) simülasyonu etkinliği yapıldı. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nden 180 öğrencinin milletvekili olarak görev yaptığı simülasyonda; partiler kuruldu, gruplar oluşturuldu, kanun teklifleri hazırlanıp, oylandı.

        Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TBMM simülasyonunda Merkezefendi ilçesindeki İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nden 180 öğrenci, milletvekili olarak görev aldı. Simülasyon öncesi öğrenciler okulda Milliyetçiler, Cumhuriyetçiler, Liberaller, Sosyalistler ve Merkez Sağ isimli partiler kurdu. Öğrenciler, parti ideolojilerine göre logolar da yaptı. Okulda yapılan seçimde kurulan partilerden aday olan öğrenciler, milletvekili olarak seçildi. Daha sonra milletvekili seçilen öğrenciler, TBMM simülasyonu kapsamında meclis toplantısı yaptı. Kurdukları partilerin ideolojileri kapsamında kanun teklifleri hazırlayıp, meclise sunan öğrenciler kanun tekliflerini onaylayıp, onaylamadıklarına dair oylamalar da yaptı. Kanun teklifleri verilmesi ve oylama sırasında öğrenciler arasında Meclis'teki gibi tartışmalar yaşandı. Türkiye'de lise düzeyinde ilk defa gerçekleştirildiği belirtilen TBMM simülasyonu ile öğrencilerin demokrasi kültürünü pekiştirmelerine ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı amaçlandı.

        'AMACIMIZ DEMOKRASİ BİLİNCİ OLUŞTURMAK'

        İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve TBMM simülasyonu koordinatörü Hayrunnisa Dalkıran, amaçlarının öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak olduğunu söyledi. Dalkıran, "Bu etkinlik, normalde üniversitelerde yapılıyordu. Lise öğrencileri arasında yapmak istedik. Önce 5 ayrı siyasi parti kuruldu. Her partinin kendine ait ideolojisi var. Aynı TBMM'de olduğu gibi parti ideolojisini destekleyen, savunulan kanun teklifleri var. Kendi partileriyle, başkanlarını ve sözcülerini seçerek başlatıyoruz sonra komisyon çalışmalarına dağılıyoruz. Komisyon çalışmalarındaysa kendi belirledikleri ideolojileri nasıl savunmaları gerektiğini belirliyorlar. Çevre, içişleri, adalet, milli güvenlik ve kültür gençlik gibi komisyonlar var. Hukukçularla birlikte yazdığımız kanun tekliflerini kendi ideolojilerine göre destekliyorlar" dedi.

        'AMACIMIZA ULAŞTIK'

        Dalkıran, "Mesela milli güvenlik komisyonunda askerlerin psikolojik destek alıp almaması, içişleri komisyonunda polislerin şok cihazı kullanıp kullanmaması, çevre komisyonunda yere çöp atmanın cezası ya da yeni açılan işletmelerde vergilerin düşürülmesi gibi maddeler tartışılarak görüşüldü. Bu maddeleri kurulda oyladık. Bizim amacımız; insanlara, öğrencilere yasama, yürütme ve yargı organlarının nasıl işlediği, ileride milletvekili olurlarsa nasıl davranmaları gerektiği, TBMM'de kıyafet kuralından tutun da davranış kurallarına kadar öğretmekti. Amacımıza ulaştık. Lise öğrencilerinin hukukçu olmamasına rağmen bu kadar güzel kanun teklifleri yazmalarına çok şaşırdık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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