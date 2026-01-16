Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Pamukkale'de yeni turizm sezonu termal yoğunlukla başladı

        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin her mevsim yerli ve yabancı turist ağırlayan turizm merkezlerinden Pamukkale, yarıyıl tatilini termal tesislerde geçirmek isteyen turistlerin gözde rotaları arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:17
        Pamukkale'de yeni turizm sezonu termal yoğunlukla başladı
        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin her mevsim yerli ve yabancı turist ağırlayan turizm merkezlerinden Pamukkale, yarıyıl tatilini termal tesislerde geçirmek isteyen turistlerin gözde rotaları arasında yer aldı.

        Pamukkale, geçen yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlarken, yeni yılın ilk günlerinde de kış tatili yapmak isteyenler bölgeye ilgi gösteriyor.

        Denizli, gelen misafirlerine kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kayak yapma, 20'ye yakın antik kenti ziyaret etme ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi görme imkanı sunuyor.

        Özellikle termal tesislerin yoğunlaştığı Karahayıt bölgesinde, yaklaşan yarıyıl tatili öncesinde rezervasyonlarda önemli artış yaşandı. Yarıyıl tatiline hazırlanan tesisler de ailelerin çocuklarıyla hem dinleneceği hem eğleneceği şekilde planlamalar yaptı.

        - Sezon hareketli başladı

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, bu yıl da turizm sezonuna yarıyıl tatiliyle birlikte hareketli başladıklarını söyledi.

        Pamukkale'nin travertenlerinin dünyaca ünlü olduğunu dile getiren Şen, şöyle konuştu:

        "Kaplıcalarıyla ve termal sularıyla da meşhur. Yıllardır şifa dağıtan bir şehir. Gelen misafirlerin çok büyük bölümü de yerli misafir. Yaklaşık 2 milyon 500 civarında misafir alıyoruz. Bunun 1,5 milyonu yerli misafir. Yerli misafirlerimiz özellikle kış, sonbahar ve ilkbahar aylarında bölgemizi tercih ediyorlar. Bunda da en çok tercih ettikleri zaman periyodu sömestir, yılbaşı ve hafta sonu dönemleri. Sömestirde doluluğun yüzde 100'e ulaştığını her mevsim görüyoruz. Bu yıl da Pamukkale bölgesi yerli misafirlerimizin talepleriyle sömestir döneminde dolulukları yüzde 100'e taşıyacaktır."

        Şen, Pamukkale'ye gelenlerin dinlenmenin yanı sıra şifalı sulardan da faydalandığını anlattı.

        Termal ağırlıklı hizmet veren bir otelin genel müdürü Ramazan Borucu da rezervasyonların haftalar öncesinde başladığını belirtti.

        "Sömestir tatiliyle birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştık." diyen Borucu, termal deyince akla Pamukkale'nin geldiğini, bölgenin tarih boyunca "şifa kaynağı" olarak görüldüğünü ifade etti.

        Borucu, soğuk havalarda termal tatil tercihinin arttığını dile getirerek, "Soğuk havalarda termal keyfi daha bir başka. Bir de tedavi amaçlı gelenler çok. Sömestir tatilinin araya girmesiyle insanların ailecek termal keyfini çıkarabileceği yerlerden bir tanesi Pamukkale ve Karahayıt." diye konuştu.

        İzmir'den termal tesise gelen Haydar Aktaş hem tatil hem de şifa için bölgeyi tercih ettiğini belirterek, "Sıcak bir doğal su var burada. Her derde şifa. Mükemmel, herkese tavsiye ediyorum. Hava sıcaklığı dışarıda 0 derece ama üşüdüğümüz zaman suyun içine giriyoruz." dedi.

        Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Selahattin Özer de son 15 yıldır her yıl en az bir kez geldiklerini, her hava şartının tadını çıkardıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

