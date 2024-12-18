Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor yine sandığa gidiyor

        KULÜBÜN12 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca yönetimsiz kalan TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki Denizlispor yeniden kongreye gidiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor yine sandığa gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KULÜBÜN12 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca yönetimsiz kalan TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki Denizlispor yeniden kongreye gidiyor. Yeşil-siyahlı kulübün olağanüstü kongresinin 3 Ocak Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklandı. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 10 Ocak'ta yapılacak.

        Denizlispor'da görev süresi biten yönetim, son kongrede aday çıkmayınca kulübün anahtarlarını belediye ve valiliğe götürmüştü. Transfer yasağıyla altyapı oyuncularından oluşan kadrosu da dağılmaya başlayan Denizlispor, eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcunu ödemediği için FIFA Disiplin Komitesi'nden 6 puan silme cezası alıp ligde 4 puanla dibe demir atmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Kendini jandarma üsteğmen olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
        Kendini jandarma üsteğmen olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
        Tavas'ta dolandırıcılık şüphelisine adli kontrol
        Tavas'ta dolandırıcılık şüphelisine adli kontrol
        Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
        Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri'nden iş birliği: Elektrik s...
        Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri'nden iş birliği: Elektrik s...
        'Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçları uydu üzer...
        'Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçları uydu üzer...