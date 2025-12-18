102. Yılda 102 Sergi'nin sonuncusu "Lykos'un Antik Yüzleri" Denizli'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında hazırlanan "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" başlıklı projenin son sergisi "Lykos'un Antik Yüzleri", Denizli'de açıldı.

Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan, Helenistik ve Roma dönemlerine ait heykeltıraşlık eserlerinden oluşan sergi, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentin Hierapolis, Laodikya, Tripolis ve Tabae gibi antik kentleriyle önemli arkeolojik zenginliğe sahip olduğunu, adeta açık hava müzesi niteliğini taşıdığını söyledi.

- "Bu eserlerin önemli bir bölümünü ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de 19 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ankara Etnografya Müzesi'nde açılışını yaptığı "Doğadan Sanata Ahşap Sergisi" ile başlatılan Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Sergi Projesi'nin 102'nci ve son sergisinin Denizli'de açıldığını dile getirdi.

İnceciköz, eserlerin birçoğunun ilk kez sergilendiğini ifade ederek, "Proje kapsamında 46 ilimizde 85 devlet müzesi, 17 özel müzenin katılımıyla toplam 8 bin 163 eser, ziyaretçilerimizle buluşturuldu. Bu eserlerin önemli bir bölümünü müze depolarında titizlikle korunan ya da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu." dedi.

Sergilerin eserleri görünür kılmakla kalmadığını, müzelere ilgiyi de arttırdığını dile getiren İnceciköz, "Kültürel mirasımıza yönelik toplumsal farkındalığın da güçlendiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Bu yıl süreli sergilerimizle birlikte proje kapsamındaki müzelerimizi ziyaret eden kişi sayısının 8 milyon 583 bin 518'e ulaşması, toplumumuzun kültürel mirasına gösterdiği ilginin en somut göstergelerinden bir tanesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "Eserlerin büyük kısmını Laodikya ve Tripolis buluntuları oluşturuyor"

Hierapolis ve Laodikya kazı heyetlerinin başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de kentte 11 farklı kazı alanında çalışmaların sürdüğünü belirtti.