Merkezefendi'nin konuğu Anadolu Efes
BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta Manisa Basket'e yenilerek 10 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın güçlü rakiplerinden Anadolu Efe'i ağırlayacak.
BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta Manisa Basket'e yenilerek 10 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın güçlü rakiplerinden Anadolu Efe'i ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Denizlili basketbolseverlerin salonu tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Ligde 8 galibiyet alan şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Anadolu Efes, Euroleague'de de Play-Off mücadelesinin veriyor.
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