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        Merkezefendi'nin konuğu Anadolu Efes

        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta Manisa Basket'e yenilerek 10 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın güçlü rakiplerinden Anadolu Efe'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:41
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        Merkezefendi'nin konuğu Anadolu Efes
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta Manisa Basket'e yenilerek 10 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın güçlü rakiplerinden Anadolu Efe'i ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Denizlili basketbolseverlerin salonu tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Ligde 8 galibiyet alan şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Anadolu Efes, Euroleague'de de Play-Off mücadelesinin veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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