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        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada yaşamını yitiren Emrullah Karahan'ı (21), Tamer Cura'nın (28) kasığından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:50
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        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada yaşamını yitiren Emrullah Karahan'ı (21), Tamer Cura'nın (28) kasığından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 30 Ocak'ta Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli ve 1 çocuk babası Tamer Cura ile başka müşteri grubu arasında 'yan bakma' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları, tarafları dışarı çıkardı. Gazinonun çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah Karahan, Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Cura, hayatını kaybetti. Şüpheli Karahan, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Karahan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olayın eğlence merkezinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sonrası çalışanların iki tarafı ayırmaya çalışması ve Karahan'ın bıçakla Tamer Cura'nın yanına yaklaşıp, kasığından yaralaması yer alıyor. Ayrıca, Emrullah Karahan'ın olayın ardından kaçtığı ve Cura'nın yerde kan kaybettiği anlar da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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