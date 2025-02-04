Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada yaşamını yitiren Emrullah Karahan'ı (21), Tamer Cura'nın (28) kasığından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Ocak'ta Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli ve 1 çocuk babası Tamer Cura ile başka müşteri grubu arasında 'yan bakma' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları, tarafları dışarı çıkardı. Gazinonun çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah Karahan, Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Cura, hayatını kaybetti. Şüpheli Karahan, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Karahan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayın eğlence merkezinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sonrası çalışanların iki tarafı ayırmaya çalışması ve Karahan'ın bıçakla Tamer Cura'nın yanına yaklaşıp, kasığından yaralaması yer alıyor. Ayrıca, Emrullah Karahan'ın olayın ardından kaçtığı ve Cura'nın yerde kan kaybettiği anlar da görüntülendi.