Yabancı uyruklu yolcunun midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı

DENİZLİ'deuçakla seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı çıktı. Şüpheli ile alıcı, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Çardak Havalimanı'na inen yabancı uyruklu kişinin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği yabancı uyruklu alıcı ile buluştuğu sırada operasyonla yakalandı. Şüpheli ile alıcı, gözaltına alındı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, röntgeni çekilen yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı çıktı. Paketteki uyuşturucular doğal yollarla çıkartılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.