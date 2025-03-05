Denizlispor'da biletler 5 TL

AMATÖRlige düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor'da yönetim 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki iç saha maçlarının bilet fiyatlarına büyük indirim yaptı. Tarihi dönüm noktasında olan Ege'nin köklü kulübünde bu hafta pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırıkkale FK karşılaşmasının bilet fiyatları tüm tribünler için 5 TL'ye indirildi. Denizlispor yönetimi, "Bu kritik maçta tribünleri doldurarak takımımıza destek olalım! Hep birlikte Denizlispor’umuza güç verelim!" açıklamasını yaptı. Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de yer aldığı 2019-2021 döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince puan tablosunda dibe demir atan Denizlispor, genç futbolcularıyla son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanmıştı.