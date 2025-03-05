Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da biletler 5 TL

        AMATÖRlige düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor'da yönetim 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki iç saha maçlarının bilet fiyatlarına büyük indirim yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da biletler 5 TL
        ABONE OL

        AMATÖRlige düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor'da yönetim 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki iç saha maçlarının bilet fiyatlarına büyük indirim yaptı. Tarihi dönüm noktasında olan Ege'nin köklü kulübünde bu hafta pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırıkkale FK karşılaşmasının bilet fiyatları tüm tribünler için 5 TL'ye indirildi. Denizlispor yönetimi, "Bu kritik maçta tribünleri doldurarak takımımıza destek olalım! Hep birlikte Denizlispor’umuza güç verelim!" açıklamasını yaptı. Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de yer aldığı 2019-2021 döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince puan tablosunda dibe demir atan Denizlispor, genç futbolcularıyla son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        40 yıllık sorun çözüldü
        40 yıllık sorun çözüldü
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        Denizli'de sporcu öğrenci ve öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin sürücüye ev h...
        Denizli'de sporcu öğrenci ve öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin sürücüye ev h...
        Denizli'de kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
        Denizli'de kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
        Denizli'de hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısının cenazesi memleketi...
        Denizli'de hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısının cenazesi memleketi...
        Denizlispor'da Gökhan Süzen küllerinden doğdu
        Denizlispor'da Gökhan Süzen küllerinden doğdu
        Denizlispor savaşı bırakmıyor
        Denizlispor savaşı bırakmıyor
        Merkezefendi yarışa tutundu
        Merkezefendi yarışa tutundu