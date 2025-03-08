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        Merkezefendi seri istiyor

        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray'ı 98-96 mağlup ederek son sıradan kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında ter dökecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:20
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        Merkezefendi seri istiyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray'ı 98-96 mağlup ederek son sıradan kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında ter dökecek. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Halen kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisindeki Denizli temsilcisinin 19 haftada 4 galibiyeti, Büyükçekmece'nin ise 8 galibiyeti var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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