Merkezefendi seri istiyor

BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray'ı 98-96 mağlup ederek son sıradan kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında ter dökecek. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Halen kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisindeki Denizli temsilcisinin 19 haftada 4 galibiyeti, Büyükçekmece'nin ise 8 galibiyeti var.

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