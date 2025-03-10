Merkezefendi potada yarışa tutundu

BASKETBOL Süper Ligi'nde aylarca düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, çıktığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini Büyükçekmece'yi deplasmanda 89-81 yenerek alıp kurtuluş ateşini yaktı. Ligde bitime 10 maç kala 5 galibiyete ulaşan Denizli temsilcisi çıkışa geçti. Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok önemli bir deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldık. Son 10 maça geldik ve bu nedenle stres seviyemiz yükseldi. Bu da kötü basketbol oynamamıza sebep olabilirdi. Maçı daha erken koparabilirdik. Bir an önce kazanalım, evimize dönelim diye düşünürken basit atışları değerlendiremedik. Ancak duygularımızı kontrol altına alıp hücumda daha dikkatli olunca toparlandık ve bu atışları daha iyi kullanarak kazandık" açıklamasını yaptı.