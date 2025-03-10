Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi potada yarışa tutundu

        BASKETBOL Süper Ligi'nde aylarca düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, çıktığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini Büyükçekmece'yi deplasmanda 89-81 yenerek alıp kurtuluş ateşini yaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi potada yarışa tutundu
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde aylarca düşme hattında son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, çıktığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini Büyükçekmece'yi deplasmanda 89-81 yenerek alıp kurtuluş ateşini yaktı. Ligde bitime 10 maç kala 5 galibiyete ulaşan Denizli temsilcisi çıkışa geçti. Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok önemli bir deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldık. Son 10 maça geldik ve bu nedenle stres seviyemiz yükseldi. Bu da kötü basketbol oynamamıza sebep olabilirdi. Maçı daha erken koparabilirdik. Bir an önce kazanalım, evimize dönelim diye düşünürken basit atışları değerlendiremedik. Ancak duygularımızı kontrol altına alıp hücumda daha dikkatli olunca toparlandık ve bu atışları daha iyi kullanarak kazandık" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!

        Benzer Haberler

        Kayak için gittikleri bölgedeki ihtiyacı görüp devlet desteğiyle konaklama...
        Kayak için gittikleri bölgedeki ihtiyacı görüp devlet desteğiyle konaklama...
        Denizlispor kazandığına sevinemedi, başkanla futbolcu krizi çıktı
        Denizlispor kazandığına sevinemedi, başkanla futbolcu krizi çıktı
        Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Denizlispor Kulübü Başkanı Ergil istifa etti
        Denizlispor Kulübü Başkanı Ergil istifa etti
        Buldan'da trafik kazasında yaralanan kişi 15 gün sonra öldü
        Buldan'da trafik kazasında yaralanan kişi 15 gün sonra öldü
        Denizlispor - Kırıkkale Futbol Kulübü: 4-1
        Denizlispor - Kırıkkale Futbol Kulübü: 4-1