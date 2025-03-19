Merkezefendi'de krize geçit yok

BASKETBOL Süper Lig'nde son 5 haftada 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket kadroda kriz yaşanmasına izin vermedi. Geciken maaşlar nedeniyle geçen hafta Yalovaspor maçı öncesinde boykot yaptıkları öğrenilen oyuncuların maaşlarının yatırıldığı belirtildi. Denizli temsilcisinde takımın son Yalovaspor galibiyeti hariç prim alacağı da olmadığı, Büyükçekmece deplasmanının galibiyet primlerinin ise henüz maç oynanmadan oyunculara ödendiği açıklandı.