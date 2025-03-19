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        Merkezefendi'de krize geçit yok

        BASKETBOL Süper Lig'nde son 5 haftada 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket kadroda kriz yaşanmasına izin vermedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:27
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        Merkezefendi'de krize geçit yok
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        BASKETBOL Süper Lig'nde son 5 haftada 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket kadroda kriz yaşanmasına izin vermedi. Geciken maaşlar nedeniyle geçen hafta Yalovaspor maçı öncesinde boykot yaptıkları öğrenilen oyuncuların maaşlarının yatırıldığı belirtildi. Denizli temsilcisinde takımın son Yalovaspor galibiyeti hariç prim alacağı da olmadığı, Büyükçekmece deplasmanının galibiyet primlerinin ise henüz maç oynanmadan oyunculara ödendiği açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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