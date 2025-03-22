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        Merkezefendi kurtuluş aşkına

        BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:30
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        Merkezefendi kurtuluş aşkına
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Lig'de Denizli temsilcisinin 21 maçta 6 galibiyeti, Bursa ekibinin ise 9 galibiyeti bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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