Merkezefendi kurtuluş aşkına

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Lig'de Denizli temsilcisinin 21 maçta 6 galibiyeti, Bursa ekibinin ise 9 galibiyeti bulunuyor.

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