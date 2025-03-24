Denizlispor'da Başkan Ergil'in acı günü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da başkan Erhan Ergil, babası Süleyman Ergil'in vefatıyla sarsıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öğrenilen Süleyman Ergil'in hayatını kaybetmesi sonrası Yeşil-siyahlı kulüp, "Kulüp başkanımız Erhan Ergil’in babası Süleyman Ergil’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Süleyman Ergil’e Allah’tan rahmet; Ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını paylaştı.

Süleyman Ergil'in cenazesinin Kayıhan Keskin Camisi'nden kaldırılarak Kayıhan Mezarlığı'na toprağa verileceği açıklandı.