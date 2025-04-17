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        Merkezefendi zorlu deplasmanda

        BASKETBOLSüper Ligi'nde son haftalarda yaptığı çıkışla bitime 5 maç kala düşme hattından sıyrılan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Euroleague'de adını Play-Off'a yazdıran Anadolu Efes'e konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:15
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        Merkezefendi zorlu deplasmanda
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son haftalarda yaptığı çıkışla bitime 5 maç kala düşme hattından sıyrılan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Euroleague'de adını Play-Off'a yazdıran Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde son oynadığı 7 maçın 5'ini kazanmayı başaran Denizli temsilcisi geçen hafta evinde Manisa Basket'i 92-78 yenerek ilk kez düşme hattından sıyrılmıştı. Merkezefendi'nin ligde 8 galibiyeti, Anadolu Efes'in ise 19 galibiyeti bulunuyor. Denizli ekibi kalan maçlarını da Fenerbahçe, Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir Koleji gibi güçlü rakipleriyle oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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