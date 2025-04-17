Merkezefendi zorlu deplasmanda

BASKETBOLSüper Ligi'nde son haftalarda yaptığı çıkışla bitime 5 maç kala düşme hattından sıyrılan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Euroleague'de adını Play-Off'a yazdıran Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde son oynadığı 7 maçın 5'ini kazanmayı başaran Denizli temsilcisi geçen hafta evinde Manisa Basket'i 92-78 yenerek ilk kez düşme hattından sıyrılmıştı. Merkezefendi'nin ligde 8 galibiyeti, Anadolu Efes'in ise 19 galibiyeti bulunuyor. Denizli ekibi kalan maçlarını da Fenerbahçe, Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir Koleji gibi güçlü rakipleriyle oynayacak.

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