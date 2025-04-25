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        Denizlispor evinde kader maçında

        TÜRK futbolunun en köklü ekiplerinden Denizlispor yarın kader maçına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:40
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        Denizlispor evinde kader maçında
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        TÜRK futbolunun en köklü ekiplerinden Denizlispor yarın kader maçına çıkacak. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftaya tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme korkusuyla giren Denizlispor, Niğde Belediyespor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te oynanacak. Bilet fiyatları maraton 50, kapalı tribün 100 TL olarak açıklandı. Ligde ilk yarıda Süper Lig döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, 20 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

        Denizlispor yarın Niğde Belediyespor'u yener, 22 puanlı Edirnespor deplasmanda Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor'a, 21 puanla düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'a puan kaybederse lige tutunacak. 6 puanı silinmese şimdiye kadar kurtuluşunu ilan etmiş olacak Türk futbolunun köklü kulübü son hafta düze çıkmaya çalışacak. Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizli, 4 yıldır yasaklar yüzünden transfer yapamayıp amatörün kıyısına geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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