Bakan Yardımcısı Gizligider: Gıda arz güvenliğini etkileyen bir sorun yaşanmayacak

TARIMve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, "Yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye'de bir sorun olmayacak. Gıda arz güvenliğini etkileyen bir sorun yaşamayacağız. Allah esirgesin, kıtlık olmayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 12 Nisan'da meydana gelen zirai don afetinin zararını yerinde incelemek üzere Denizli'ye geldi. Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde zarar gören meyve bahçelerini inceleyen Bakan Yardımcısı Gizligider, üreticilerden don afetiyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Gizligider'e AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti. Üreticilerle ve çiftçilerle bir araya gelen Gizligider, zirai don nedeniyle zarar gören bölgelerde tüm ekiplerin tespitlerine devam ettiğini söyledi. Gizligider, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Zirai don nedeniyle son yılların en büyük afetini yaşadık. 34 ilde yoğun olarak yaşadığımız bu don olayıyla ilgili vatandaşın yanında, sizin yanınızdayız. Bu devlet çok büyük. Sizi yaşadığınız bu sıkıntıda yalnız bırakacak değiliz" dedi.