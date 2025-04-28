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        Denizli'de 392 parça tarihi eser ele geçirildi

        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait toplam 392 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:50
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        Denizli'de 392 parça tarihi eser ele geçirildi
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        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait toplam 392 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kale ilçesinde 1 kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Bu kapsamda, dün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, Bizans dönemine ait 379 sikke, yüzük, 2 kolye, hayvan heykeli, 9 tarihi obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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