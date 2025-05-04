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        Merkezefendi kurtuluş peşinde

        BASKETBOLSüper Ligi'nde daha önce ligde tek yenilgisi bulunan EuroLeague şampiyonluğu peşindeki lider Fenerbahçe'nin 21 maçlık galibiyet serisine cuma günü erteleme sınavında son verip kümede kalma yolunda dev bir adım atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:58
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        Merkezefendi kurtuluş peşinde
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde daha önce ligde tek yenilgisi bulunan EuroLeague şampiyonluğu peşindeki lider Fenerbahçe'nin 21 maçlık galibiyet serisine cuma günü erteleme sınavında son verip kümede kalma yolunda dev bir adım atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 3 maçında düşme hattındaki önemli rakibi Manisa Basket'in yanı sıra güçlü rakipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi üst üste yenmeyi başaran Merkezefendi evindeki son 6 sınavı kazandı. Süper Lig'de dördüncü sezonunda da kümede kalmayı başarmaya yaklaşan Denizli ekibi kendisi için sezonun son 3 haftasına 10 galibiyetle düşme potasının 1 galibiyet üzerinde girdi. Türk Telekom ise 12 galibiyetle Play-In oynama hesapları yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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