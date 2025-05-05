Mantar toplamak için gittiği dağda 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için çıktığı dağlık bölgede kaybolan Mevlüt Kandemir'in (70) 5 gün sonra cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düşerek öldüğü belirlenen Kandemir’in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alındı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti, ancak geri dönmedi. Yakınları Kandemir’e ulaşamayınca yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri de destek verdi.

Mevlüt Kandemir'in dün saat 16.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Uçurumdan düştüğü belirlenen Kandemir'in cansız bedeni, bölgeden helikopterle alınarak kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.