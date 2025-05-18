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        Merkezefendi sezonun son maçında

        BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı puan tablosunun en sonunda tamamlamasına rağmen sezonun ikinci yarısında yaptığı çıkışla ligde kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:58
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        Merkezefendi sezonun son maçında
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı puan tablosunun en sonunda tamamlamasına rağmen sezonun ikinci yarısında yaptığı çıkışla ligde kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde 11 galibiyeti bulunan Denizli temsilcisi güçlü rakibini yenerse sezonu 12 galibiyetle 11'inci sırada bitirecek. 17 galibiyeti bulunan Bahçeşehir Koleji'nin ise beşinci sırada Play-Off'a kalması garanti durumda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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