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        Denizli İdmanyurdu'nda belirsizlik

        BÖLGESELAmatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Denizli İdman Yurdu Gürellerspor'un lige katılması tehlikeye girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:51
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        Denizli İdmanyurdu'nda belirsizlik
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        BÖLGESELAmatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Denizli İdman Yurdu Gürellerspor'un lige katılması tehlikeye girdi. Kentin köklü kulübü Denizlispor'un amatöre düştüğü sezonda şampiyonluk yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda Başkan İbrahim Gürel, Denizli’de yer alan önde gelen kurum-kişilerden yeteri kadar destek ve ilgi göremedikleri için kulüpteki görevini bırakıp kulübü satacağını ya da tamamen kapatacağını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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